فلسطين قبلة العرب ومدرسة النضال من أجل انهاء الاستيطان في العالم - محمد جواد فارس

2022/04/28 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس أتظن أنك عندما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي أتظن أنك طمست هويتي ومحوت تاريخي و معتقداتي عبثا تحاول ...لا فناء ثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت أنا مثل عيسى عائدو بقوة من كل عاصفة آلم شتاتي للشاعر مهذل الصقور فلسطين كانت دولة عربية احتلت كباقي ......





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