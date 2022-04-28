بينهم طفلان.. حادث سير يُنهي حياة اربعة اشخاص شرقي كركوك

2022/04/28 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة اربعة اشخاص بينهم طفلان بحادث سير شرقي كركوك.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “حادث سير أدى إلى وفاة أربعة أشخاص بينهم طفلان وقع بالقرب من جسر منطقة الحي العسكري شرقي كركوك”.

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حادث سير يُنهي حياة اربعة اشخاص شرقي كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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