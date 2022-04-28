بايدن يطلب 33 مليار دولار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا

2022/04/28 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار يهدف إلى دعم أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مع دخول الحرب الروسي مرحلة جديدة.

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