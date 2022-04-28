التخطيط توضح المشاريع المنفذة والمتلكئة وتكاليفها

2022/04/28 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أحصت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عدد المشاريع قيد التنفيذ والمتلكئة، وفيما أعلنت مجموع كلفها المالية، أكدت اتخاذ معالجات من بينها ترشيق المشاريع المتلكئة وتقليل الانفاق عليها.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “المشاريع تقسم بحسب القطاعات حيث لدى الحكومة مشاريع زراعية، صناعية، النقل والاتصالات، الخدمات، وتنمية […]

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