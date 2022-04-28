أسعار صرف الدولار مع إغلاق بورصة بغداد

2022/04/28 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وأقفلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد على 147550 ديناراً عراقياً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

فيما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار أميركي.

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