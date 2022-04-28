الرافدين: توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار

2022/04/28 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آيار المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان، أنه "تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، أنه "بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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