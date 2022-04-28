2022/04/28 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التطورات الراهنة في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تلبي متطلبات الشعب […]

ظهرت المقالة الحلبوسي وبلاسخارات يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبلاسخارات يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبلاسخارات يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).