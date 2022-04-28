مجزرة التضامن.. شهود يروون جزءا من المأساة و

2022/04/28 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يقتادون كالماشية معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.يطلب منهم الركض فقط نحو حفرة مجهّزة.ثوانٍ قليلة وتخترق رؤوسهم وأجسادهم رصاصات من بندقية.يُسكب فوقهم الوقود ويحرقون ويختفي أثرهم، وكأن شيئا لم يكن".

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