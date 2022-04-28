2022/04/28 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية شديدة تجتاح الرمادي وتتجه نحو العاصمة بغداد (فيديو)

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