الاتحاد الوطني الكردستاني: التنازل عن رئاسة الجمهورية أمر مستحيل

2022/04/28 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني،اليوم الخميس، رفضه عرض الديمقراطي الكردستاني بشأن التنازل عن رئاسة الجمهورية بدلا عن جميع المناصب الحكومية، مبينا ان العرض قديم ولم يأتي باي جديد.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح إن الحديث عن عروض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن انهاء الانسداد السياسي غير مجدية، مضيفا ان التنازل عن رئاسة الجمهورية من الاتحاد امر مستحيل وهو عرف سياسي واستحقاق انتخابي لا يمكن التنازل عنه

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