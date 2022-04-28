الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

2022/04/28 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع الممثلَة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت"، لافتا الى أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تلبي متطلبات الشعب العراقي".وأضاف، أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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