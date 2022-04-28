"روس كوسموس" بصدد إنتاج 46 منظومة استراتيجية من طراز "سارمات"

2022/04/28 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ستنتج مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية 46 منظومة قتالية لصواريخ "سارمات" الاستراتيجية.

صرح بذلك مدير عام المؤسسة في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية الروسية.



وقال:" قد توليتُ أمس رئاسة مركز تكامل "روس كوسموس" مع مرافق إنتاجية أخرى فيما يتعلق بمواصلة الاختبارات الفضائية لمنظومة "سارمات".



وسنقوم بإنتاج 46 منظومة لصواريخ "سارمات" الاستراتيجية ستحل كلها محل صواريخ" فويفودا" الاستراتيجية القديمة وستُنصب داخل منصاتها الثابتة.

وأوضح قائلا: "سنجري العام الجاري سلسلة من الاختبارات الفضائية لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي.



كما نخطط في الوقت نفسه لإنتاج تلك الصواريخ على دفعات لنزوّد بها فرقة "أوجورسكايا" للصواريخ الاستراتيجية في إقليم كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

وأشار روغوزين إلى أن صاروخ "سارمات" الاستراتيجي هو سلاح الانتقام الذي سيستخدم لتصدي الهجوم من جانب أي معتد.

يذكر أن صاروخ"سارمات" الباليستي العابر للقارات تم تصميمه في مركز "ماكييف" الصاروخي الحكومي، بصفته فرعا من "روس كوسموس".



أما مصنع "كراس ماش" التابع لـ"روس كوسموس" أيضا فتولى إنتاج هذا الصاروخ على دفعات.

وحسب الخبراء العسكريين فإن "سارمات" قادر على إيصال رأسه القتالية المتشاطرة بوزن 10 أطنان إلى أي موقع في العالم عبر القطبيْن الجنوبي أو الشمالي على حد سواء.

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