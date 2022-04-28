مصر.. شركات الحديد تخفض الأسعار بنسبة 4% لأول مرة منذ غزو أوكرانيا

2022/04/28 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت شركات الحديد في مصر، أسعار طن الحديد بقيمة تتراوح بين 800-900 جنيه (43.3- 48.7 دولار)، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بنسبة انخفاض 4% من إجمالي السعر ليتراوح سعر الطن بين 19100-19700 جنيه (1032-1056 دولار)

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