روسيا تعتزم إنتاج 46 منظومة استراتيجية من طراز “سارمات”

2022/04/28 | 19:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ستنتج مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية 46 منظومة قتالية لصواريخ “سارمات” الاستراتيجية.صرح بذلك مدير عام المؤسسة في مقابلة مع قناة “سولوفيوف لايف” التلفزيونية الروسية.وقال:” قد توليتُ أمس رئاسة مركز تكامل “روس كوسموس” مع مرافق إنتاجية أخرى فيما يتعلق بمواصلة الاختبارات الفضائية لمنظومة “سارمات”.وسنقوم بإنتاج 46 منظومة لصواريخ “سارمات” الاستراتيجية ستحل […]

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