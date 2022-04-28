ليفربول يجدد عقده مدربه يورغن كلوب حتى حزيران 2026

2022/04/28 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، تجديد عقد المدير الفني يورغن كلوب لعامين إضافيين، ليبقى في "أنفيلد" حتى 2026.وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، منذ وصوله إلى النادي في 2015.وقال المدرب الألماني في بيان: "حيوية الفريق شجعتني على التمديد، هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف ما أشعربه حالياً، السعادة والتواضع والإمتنان والتميز والحماس من بين مشاعر كثيرة".وأشارت تقارير صحفية إلى أن كلوب حصل على زيادة في الراتب لم يكشف عنها.ويتقاضى كلوب 16 مليون جنيه أسترليني سنويا، أو ما يقارب 330 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو أعلى راتب أسبوعي في ليفربول.ويأتي توقيع كلوب في وقت مهم بالموسم، حيث ينافس الفريق على 3 جبهات، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.وفي 2019، كان كلوب قد جدد عقده حتى 2024، بزيادة أكثر من 50 بالمئة في الراتب، بعد أشهر من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

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