البصرة: نشوب حريق في أحد المنازل وفرق الاطفاء تتدخل

2022/04/28 | 19:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق السلامة والأطفاء التابعة للشركة العامة لموانئ العراق من إخماد حريق اندلع في أحدى دور المواطنين في محافظة البصرة .وقال مدير عام موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي ” ان فرق السلامة والاطفاء التابعة للشركة مزودة باحدث معدات وعجلات الإطفاء وهم على اتم الجاهزية لاي طارئ قد يحدث في مختلف مناطق البصرة […]

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