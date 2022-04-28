كردستان تتخذ عدة قرارات لمواجهة الحمى النزفية

2022/04/28 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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جراء فحوصات دقيقة للحيوانات التي تدخل الى الاقليم عن طريق المعابر الحدودية والمطارات بهدف الاطمئنان من صحتها.أعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان،عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمنع تفشي فيروس مرض الحمى النزفية في الإقليم:.🔷وجوب أن يكون ذبح الحيوانات في المجازر الرسمية بفحوصات وختم البيطرة الرسمي قبل أن يباع في الأسواق، مشددا على أن الذبح ممنوع في الطرق وفي الازقة. 🔷فحص الحيوانات يجب أن يجري قبل وبعد عملية ذبح الحيوانات بهدف الاطمئنان من صحة الحيوان 🔷 اتخاذ الإجراءات الصحية لفحص الملابس الخاصة والأدوات الخاصة بالذبح في المجازر الرسمية.🔷الزم البيان محاجر الحيوانات في المعابر الحدودية والمطارات أن تقوم بالفحوصات الدقيقة للحيوانات التي تدخل الى الاقليم بهدف الاطمئنان من صحتها.🔷تأمين ادوية غسل الحيوانات ومكافحة الطفيلي المسبب الرئيس لنقل فيروس مرض الحمى النزفية بين الحيوانات🔷الحملة ستكون شاملة لجميع مناطق الاقليم،السيطرة على ظاهرة استيراد الحيوانات بشكل غير رسمي من الخارج ومابين الاقليم وباقي المناطق العراقية، وكذلك منع استيراد الحيوانات من المحافظات التي ظهر فيها مرض الحمى النزفية.

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