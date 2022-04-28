دعوة للخروج رفضا للخيانة والاستسلام للصهيونية. - محمد عبعوب

2022/04/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب الى جميع المؤمنين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني والمؤيدون لكفاحهم من اجل استرداد ارضهم من الغاصبين الصهاينة، أدعوكم للخروج في مظاهرات حاشدة واسماع صوتكم الرافض للخيانة التي تجتاح عرش وحكومات رخيصة شرقا وغربا باعت شرفها للصهيونية ولم يبق لها سوى السمسرة في قضية الشعب الفلسطيني..



إن ما تتعرض له حقوق الشعب الفلسطيني من تبديد و اتجار رخيص على يد خنازير الجزيرة والمنبطحين من رموز حكم عربية شرقا وغرب ......





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