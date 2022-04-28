-الكولونيالية الخضراء- والتهديدات الحكومية تثير الفنانين الساميين في شمال اسكندنافيا - محمود الصباغ

2022/04/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة : محمود الصباغأجلس، الآن، في مطعم بيتزا منزلي في "يوكموك" Jokkmokk ، وهي بلدة سويدية تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية مباشرة ، أتحدث مع الفنان :أندِش سونّا: Anders Sunna ، وهو فنان سامي Sá-;-mi يقع مشغله الصغير على بعد مبنيين من هنا.



الساميون هم السكان الأصليون في أقصى شمال شبه الجزيرة الاسكندنافية ، والذين يمتد وجودهم أيضاً إلى الأجزاء الشمالية الغربية من روسيا.



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