متنبئ جوي يحدد عمر الموجة الغبارية التي تجتاح البلاد الآن.. ويطلق تحذيراً

2022/04/28 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المتنبئ الجوي حسين الأسدي اليوم الخميس، مرضى الجهاز التنفسي من تداعيات الموجبة الغبارية التي تضرب البلاد الآن، فيما أكد أنها ستستمر حتى يوم غد.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة اطلعت عليها “ايرث نيوز” إن “موجة غبار كثيفة متواجدة حاليآ في المنطقة الغربية داخل الرسم لكن للأسف لا نستطيع رصد حركة […]

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