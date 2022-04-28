بينها توفير بدل إيجار.. إجراءات حكومية لغلق المخيمات العشوائية في الأنبار

2022/04/28 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي كشفت محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن إجراءات حكومية لغلق المخيمات العشوائية، وفيما أشارت إلى تشكيل لجنة لتدقيق تلك المخيمات، أحصت عدد النازحين في مخيم بزيبز.وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين مازن أبو ريشة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع المخيمات المركزية في عموم محافظة الانبار أغلقت بالكامل، وما تبقى مخيمات عشوائية داخل قضاء العامرية"، مبينا أنه "تم عقد مؤتمر مشترك للقيادات الأمنية ووزارة الهجرة لانهاء ملف المخيمات العشوائية".وأضاف، أن "المؤتمر اتفق على تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية لتدقيق الموجودين في المخيمات امنياً وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، وسيكون هناك دعم مادي بعد التدقيق الأمني لتتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، وسيكون هناك بدل ايجار لمن يرغب بالسكن داخل مناطق المحافظة".ولفت إلى أن "عملية التدقيق الامني للنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم طوعياً ستبدأ بعد عيد الفطر، أما الخدمات الطبية المقدمة من قبل الكوادر الصحية والطبية والتربوية فهي مستمرة منذ بدء فترة النزوح، حيث وفرنا مركزاً صحياً خاصاً للنازحين"، معربا عن أمله بأن "تكون هنالك حلول جذرية لإنهاء ملف النازحين بالكامل خلال الأيام القادمة". بدوره، أوضح مدير الادارة المركزية لمخيمات بزيبز، أن "عدد العوائل النازحة التي تقطن مخيمات النازحين يبلغ 1312 عائلة أي ما يقارب 6560 فرداً بحسب احصائية الامم المتحدة، موزعين على عشرة مخيمات".وأكد، أن "سكان المخيم شهدوا عدة حالات وفاة في الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وينبغي العمل على إنهاء ملفهم لما له من تداعيات إنسانية".

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