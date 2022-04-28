اجتماع للمجلس الوطني للبذور يخرج بأربعة قرارات

2022/04/28 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر المجلس الوطني للبذور، اليوم الخميس، أربعة قرارات.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان، أن "الخفاجي ترأس اليوم، اجتماعاً للمجلس الوطني للبذور، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2021 - 2022".

وأشار الخفاجي، بحسب البيان، إلى "أهميّة نجاح الخطة الزراعية واتباع الطرق العلمية الناجحة، وضرورة إكمال الإجراءات اللازمة خلال عملية حصاد وتسويق محصول الحنطة بغية زيادة الغلة الزراعية وانسيابية العمل خدمةً للعملية الزراعية وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين".

وأكد البيان "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على استيراد سمادي الداب واليوريا بشكل مباشر".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صوت المجلس على ما يلي وفق البيان:

اولا/ إدراج مشروع تنمية البطاطا ضمن البرنامج الوطني لإكثار سلالات وهجن محاصيل الخضر المحلية.

ثانيا/ الموافقة على محضر لجنة تقديم رؤية معالجة نسبة فقد البذور للموسم الزراعي 2021 - 2022.

ثالثا/ الموافقة على محضر لجنة وضع المحاور الخاصة بمناقصات التعاقد مع معامل تنقية البذور الأهلية لتسلم بذور الحنطة للموسم الزراعي الحالي.

رابعا/ الموافقة على الطلبات المالية لدائرة الغابات ومكافحة التصحر.

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