خطأ أثناء الاستحمام قد يكون سببا في تساقط الشعر.. نصائح مهمة

2022/04/28 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن الاستحمام بالبخار يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة.

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