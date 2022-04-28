أدخل الهواتف للعراق قبل اكثر من 20 عامًا.. رئيس مجلس ادارة اسيا سيل ضيف سحور سياسي في عراق 24

2022/04/28 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يطل رئيس مجلس ادارة شركة اسيا سيل فاروق مصطفى رسول، بعد منتصف ليل اليوم الخميس، على شاشة عراق 24، ضيفًا في برنامج سحور عراقي الذي يقدمه الدكتور عماد عصاد.

وسيتحدث رسول عن سيرة حياته وأهمية تواجد الشركات المساهمة على اقتصاديات البلدان، فيما وصف شركته بأنها “انجح شركة”، اكد انها تغطي 100% من المناطق المأهولة.

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