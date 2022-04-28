عراقي مسيحي مصاب بالسرطان: العتبة الحسينية تكفلت بعلاجي على نفقتها بمستشفى الوارث بكربلاء(فيديو)

2022/04/28 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد مواطن عراقي مسيحي بمبادرة

المرجعية الدينية العليا والسيد

السيستاني بمشروع مؤسسة وارث لعلاج

الاورام السرطانية

وقال نجم عبد الاحد يعقوب من منطقة سهل

نينوى بالموصل وهو يرقد حاليا بمستشفى

وارث لعلا

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