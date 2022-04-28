2022/04/28 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر امني في ديالى ،اليوم الخميس، باتفاق مبدئي على دعم امن ديالى بلواء قتالي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المشهد الامني في ديالى يواجه تحديات كبيرة وهذا ما يفسر تكرار زيارة رئيس اركان الجيش وكبار قادة وزارة الدفاع للمحافظة خلال الاسابيع الماضية من اجل الاطلاع ميدانيا على طبيعة مستجدات الملف الامني واسباب الخروقات المتكررة في عدة قواطع والتي اثارت قلق لدى الراي العام".

واضاف المصدر، ان "هناك اتفاق مبدئي في وزارة الدفاع على دعم امن ديالى بلواء قتالي يكون بأمرة الفرقة الاولى للجيش العراقي من اجل الانتشار في 4 قواطع مهمة بحاجة للدعم وانهاء اي فراغات ".

واشار الى ان" نشر اللواء ربما سيجري قريبا جدا بعد انهاء الخطط الميدانية لتحديد مواقع انتشاره"، مؤكدا ان "جميع التقارير الميدانية اشارت الى ضرورة تعزيز امن ديالى بقوات اضافية خاصة مع بروز نشاط الخلايا المتطرفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق مبدئي على دعم امن محافظة عراقية بلواء قتالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق مبدئي على دعم امن محافظة عراقية بلواء قتالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).