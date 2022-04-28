2022/04/28 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتوي على مواد خطرة.. ضبط حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/28 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحتوي على مواد خطرة.. ضبط حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحتوي على مواد خطرة.. ضبط حاوية في مركز كمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).