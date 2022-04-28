اصابة جنديين بهجوم ارهابي في مطبيجة شرق صلاح الدين

2022/04/28 | 20:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… افاد مصدر امني، الخميس، باصابة اثنين من الجنود بهجوم ارهابي في مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي هاجم دورية امنية للجيش في عمق المطيبيجة شرق صلاح الدين قرب الحدود مع ديالى ما ادى الى اصابة جنديين بجروح”.واضاف المصدر،ان” المصابين تم نقلهما الى الضلوعية […]

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