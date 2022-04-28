بعد انتشار أنباء حول وفاته.. مينو رايولا يُعلق: قتلوني مرتين في 4 أشهر

2022/04/28 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد أحد أشهر وكلاء أعمال لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، الإيطالي مينو رايولا، على الأنباء التي تحدثت عن وفاته، الخميس، وذلك بعد أن تداولت أبرز الصحف حول العالم خبر الوفا

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