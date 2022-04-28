العمليات المشتركة: الإرادة الصلبة أحبطت غزوة رمضان ونفذت 23 إنزالاً جوياً

2022/04/28 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوجزت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، المنجزات المتحققة لعمليات الإرادة الصلبة بعد مرور 6 أيام على انطلاقها، فيما أكدت أن أهم ما يميزها تنفيذ عمليات إنزال جوي في عمق الصحراء من قبل 4 جهات أمنية.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وبعد مرور 6 أيام على عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثانية حققت النتائج المرجوة منها بتطهير مئات الكيلومترات والقبض على إرهابيين من خلال التخطيط والمعلومات الاستخبارية والأمنية".وأضاف، أن "العملية شهدت مساء اليوم تنفيذ 23 عملية إنزال جوي بعضها بعمق الصحراء عبر قوات محمولة جواً ممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة العراقية والرد السريع والحشد الشعبي وجميعها اشتركت بعمليات الإنزال".وتابع أن "العملية شهدت القبض على 13 إرهابياً وقتل 5 آخرين مع تدمير 17 مضافة وتفجير 24 عبوة ناسفة ومصادر كميات كبيرة من العتاد والسلاح وتدمير 3 منازل مفخخة".وأكد أن "العملية تميزت بأن حدودها بدأت بنينوى وصولاً إلى كربلاء وأحبطت مخطط الإرهاب في تنفيذ ما يسمى غزوة رمضان وقتلت جميع عناصر المفارز الإرهابية التي استهدفت القطعات الأمنية فيها".وتابع أن "الجهد الاستخباري كان مميزا في استهداف عصابات داعش الإرهابية وأن المواطنين قدموا معلومات مهمة ساعدت على الوصول للإرهابيين وضربهم".ولفت إلى أن "أغلب الإرهابيين حالياً في العراق محليون ويتواجدون أحيانا عبر مفارز ويعتمدون على طريقة التخفي ونشاطهم المحدود لا يعني أن المناطق التي يظهرون فيها بأيديهم بل هم لا يجرأون على الانتشار لأن القطعات الأمنية سترد عليهم فوراً".وبخصوص الوضع على الحدود أوضح الخفاجي، أنها "مؤمنة من جهة الأردن وسوريا والسعودية عبر الخطوط الدفاعية والكاميرات الحرارية والأبراج وهذا العمل دعم عملية الإرادة الصلبة بقوة ولم تنجح لولاه لأن تأمين الحدود له الفضل بنسبة 90%".

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