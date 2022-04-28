من المركز للإقليم.. داء الخلاف الكردي بمشارف التشريع بكردستان والانتخابات ترنو لصلح بغداد

2022/04/28 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةتوقع الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، تأجيل انتخابات الإقليم المقررة في تشرين الأول المقبل، عازيا الامر الى الخلافات والتناحرات مع الحزب الديمقراطي.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإقليم يشهد انسداد سياسي وتوقف للحوارات على غرار ما يحصل في العاصمة بغداد".

واضاف ان "الإقليم مقبل على انتخابات في تشرين الاول من العام الحالي والخلافات والتناحرات والاتهامات بين الاتحاد والديمقراطي بدت مبكرة من الان"، مشيرا الى ان "هذه الخلافات قد تؤثر على انتخابات الإقليم حيث انها قد لا تجرى انتخابات او تؤجل عن موعدها".

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