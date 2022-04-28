المرور تعلن الاستنفار بسبب العاصفة الترابية

2022/04/28 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، الاستنفار بسبب العاصفة الترابية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين واشراف مباشر من قبل مدير مرور بغداد الرصافة العميد حيدر كمال خضر استنفار مفارزنا المرورية بسبب العواصف الترابية إذ اجتاحت عاصفة ترابية مساء اليوم العاصمة بغداد أدت إلى خفض مستوى الرؤية في الشوارع الرئيسة لبغداد ما أدى إلى إبطاء حركة سير المركبات".

وأضافت ان "رجال شرطة المرور يسطر مواقف إنسانية، ويقدموا جهودًا ضخمة، كما وضع رجال المرور كمامات طبية على وجوههم للصمود أمام العاصفة والسيطرة في الوقت ذاته على حركة السير في التقاطعات القريبة من المناطق التجارية والسكنية".

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