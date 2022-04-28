ضبط احزمة ناسفة ومواد شديدة الانفجار في بغداد

2022/04/28 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن نحاح قبادة عمليات بغداد من ضبط كدس يحتوي على احزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار لعصابات داعش الارهابية شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " قوة من اللواء (٢٢) فرقة المشاة السادسة ضبطت كدس للمواد المتفجرة عبارة عن برميل بلاستك مدفون بجانب احد البزول يحتوي على {حزام ناسف معد للتفجير عدد (٣)".

واضافت انه "تم ضبط عبوة ناسفة مستطيلة مختلفة الاحجام مسلكة عدد (٥) ، مادة C4 (٣) كيلو غرام، صاروخ C5k عدد (٨) ، صاروخ قاذفة اشخاص عدد (٤) ، مسطرة تفجير عدد(٢) ، سبحة تفجير عدد (١٤) ، صمام تفجير عدد (٢٠) ، مادة صجم (١٤) كيس صغير، بطارية ٩ فولت عدد (١١)".

واشارت الى "ضبط اصبع TNT عدد (٢) ، صاعق رمانة عدد (٢) ، عبوة عبارة عن بطل صغير عدد (١) ، فيش كهربائية تستخدم للتفخيخ عدد (١٥) ، كامرة عدد (١) ، حقيبة ظهر تحتوي على مواد طبية عدد (١) } تم رفعها من قبل الجهد الهندسي للفرقة بدون اي حادث يذكر".

==============٢٨ نيسان ٢٠٢٢

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