الجيش العراقي يعتقل صحفيين أجنبيين في سنجار

2022/04/28 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعتقل الجيش العراقي صحفيين أجنبيين اثنين، وقام بحجزهما لدى الشرطة في بغداد.

وبحسب تقرير موقع "the Canary” ترجمته (بغداد اليوم) ، أن "الصحفيين، تم اعتقالهما من قبل الجيش يوم الأربعاء المصادف 20 نيسان ، وهما ( مارلين ف )و(ماتيج ك)، وجرت الاعتقالات قرب سنجار شمال العراق".

وتابع التقرير ان "مارلين وماتيج ، كانا يبحثان عن المجتمع اليزيدي"، مضيفاً إن "الاعتقالات تمت على الرغم من إعلانهما عن نفسيهما كصحفيين".

ولفت الى انه "بحسب حسابهما الخاص ، فإن مارلين وماتيج كانا موجدين في سنجار منذ بضعة أشهر لإجراء بحث في البيئات الاجتماعية في المجتمع الايزيدي في سنجار، حيث كانا يعقدون محادثات مع ممثلين عن منظمات مدنية ومؤسسات إقليمية مختلفة".

وتقول التقارير إنهما "تعرضا للتفتيش والتهديد ، وصودرت هواتفهما وحقائبهما وان الاعتقالات جاءت خلال توترات بين الجيش العراقي ووحدات المليشيات".

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