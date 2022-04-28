أردوغان يصل إلى السعودية في أول زيارة رسمية منذ 5 أعوام

2022/04/28 | 21:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ عام 2017

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