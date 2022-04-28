شابة تنتحر شنقاً داخل منزلها في بغداد

2022/04/28 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتحرت شابة عراقية اليوم الخميس، شنقاً داخل منزلها في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “الشابة وهي طالبة من مواليد 2005 اقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة الكريعات”.وأضاف، أن “الاجهزة الأمنية المختصة أجرت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، فيما لم يتضح حتى الان سبب الانتحار”.[…]

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