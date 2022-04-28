رسمياً.. ليفربول يؤمن كلوب حتى 2026

2022/04/28 | 21:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه يورجن كلوب، ليواصل مغامرته في قلعة أنفيلد حتى 2026.وكتب الموقع الرسمي للريدز، أن “كلوب مستمر لما بعد نهاية عقده السابق، والذي كان ينتهي في 2024”.وذكر حساب ليفربول على تويتر، أن “كلوب جدد عقده لمدة عامين إضافيين”.يذكر أن كلوب ينافس مع ليفربول على […]

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