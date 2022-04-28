2022/04/28 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة -------------------------- أملك بيتا صغيرا فى قريتى " القضابة " مركز بسيون ، محافظة الغربية .
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#شريف_حتاتة -------------------------- أملك بيتا صغيرا فى قريتى " القضابة " مركز بسيون ، محافظة الغربية .
أهرب إليه من القاهرة ..
من جوها الخانق وازدحامها ، والكلمات التى نلوكها . حول البيت حديقة زرعت فيها أشجارا للزينة ، والفاكهة ..
وخضراوات وأحواض من الزهور متنوعة الألوان ..
ثم أقمت حولها سورا من الجهنمية ، يسمونها دم الغزال لاحمرار ورودها . فى هذه الحديقة يعمل رجل فلاح اسمه " عبده تليمة " جسمه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمك القرش - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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