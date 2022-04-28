سمك القرش - شريف حتاتة

2022/04/28 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة -------------------------- أملك بيتا صغيرا فى قريتى " القضابة " مركز بسيون ، محافظة الغربية .



أهرب إليه من القاهرة ..



من جوها الخانق وازدحامها ، والكلمات التى نلوكها . حول البيت حديقة زرعت فيها أشجارا للزينة ، والفاكهة ..



وخضراوات وأحواض من الزهور متنوعة الألوان ..



ثم أقمت حولها سورا من الجهنمية ، يسمونها دم الغزال لاحمرار ورودها . فى هذه الحديقة يعمل رجل فلاح اسمه " عبده تليمة " جسمه ......





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