2022/04/28 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة نينوى، اليوم الخميس،من كشف جريمة قتل بدافع السرقة، وإلقاء القبض على الجاني خلال 72 ساعة من وقوعها.

ظهرت المقالة القبض على متهم أرتكب جريمة قتل بدافع السرقة في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم أرتكب جريمة قتل بدافع السرقة في نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم أرتكب جريمة قتل بدافع السرقة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).