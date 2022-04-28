إردوغان في السعودية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

2022/04/28 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى السعودية، الخميس، حسبما أفادت الرئاسة التركية، في أول زيارة له إلى المملكة، منذ قضية مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، في اسطنبول، عام 2018، والتي أحدثت شرخا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

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