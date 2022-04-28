الصدر لم يرد على اتصالات بارزاني.. هل هو فض شراكة للتحالف الثلاثي ورسم لسياسة جديدة

2022/04/28 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس، ما تحدث مصادر سياسية حول امتعاض زعيم الحزب مسعود بارزاني لعدم رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اتصالاته الهاتفية.

وقال سلام في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالرغم من وجود ركود في المفاوضات السياسية حاليا لكن التواصل بين أطراف التحالف الثلاثي مايزال مستمرا وعلى جميع المستويات".

وأضاف أن "بارزاني هو من جمع تحالف السيادة ووحد موقفهم، ولايحتاج لوساطة منهم ليتواصل مع الصدر، والحزب الديمقراطي يحترم قرار الأخير بإعطائه مهلة للإطار التنسيقي وبعدها سنعود لجو الحوار والتواصل".

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