مشروع مجاري الزبير.. تلكؤ مشبوه يضاعف التكاليف لأكثر من ترليون (وثائق)

2022/04/28 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رغم التلكؤ والإهمال الذي طال مشروع مجاري الزبير الا ان تكاليف المشروع تضاعفت لاكثر من مليار دينار.

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "وزارة التخطيط وافقت على زيادة مبالغ مادية لمشروع مجاري الزبير بناء على طلب محافظة البصرة وموافقة مجلس الوزراء رغم التلكؤ في المشروع".

ادناه نص الوثائق:

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