إصابة جنديين بتعرض 'داعشي' في صلاح الدين

2022/04/28 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة جنديين بتعرض "داعشي" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تعرضاً من قبل عناصر داعش بواسطة اسلحة القنص على الفوج الثاني لواء ٩٥ عمليات صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "التعرض ادى الى جرح جنديين وتدمير الكاميرا الحرارية".

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