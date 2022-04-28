هيئة الرأي في الزراعة تنهي اجتماعاً لهاً وتؤكد: حصلت الموافقة على استيراد مواد جديدة

2022/04/28 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، اجتماعا لهيئة رأي الوزارة لمناقشة القرارات التي تسهم بتنمية العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الوطني.وأكد الخفاجي في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، على “إستمرار الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الزراعة بدعم العملية الزراعية والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي كماً ونوعاً دعماً للاقتصاد […]

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