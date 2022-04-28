القبض على سائق دهس مواطنا ولاذ بالفرار في بغداد

2022/04/28 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ألقت شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على سائق عجلة قام بدهس مواطنا ولاذ بالفرار.

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