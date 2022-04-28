2022/04/28 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع بإسناد مفارز الجهد الاستخباري و مفرزة من شعبة مخدرات باب الشيخ، تمكنت من تنفيذ واجب ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الزعفرانية) ببغداد وبدلالة متهم ، تم خلاله القبض على مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨ اولاً مخدرات، وضبط بحوزتهِ كمية من (مادة الكرستال تقدر بـ(250) غم ، وأسطوانة غاز(2)، انبولات زجاجية (3)، ورق شفاف يستخدم لتعاطي مادة الحشيشة (7)، حبوب مختلفة (7) شرائط)".وأضافت أنه "ضمن قاطع اللواء الثاني في منطقة البلديات ببغداد وبالإشتراك مع مفرزة من مكافحة مخدرات بغداد الجديدة تم إلقاء القبض على متهم صادر بحقة مذكرة قبض من محكمة بغداد الجديدة وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات"، لافتة إلى أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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