عُملة أموية- تنوخية- وحرف القاف العبري (Φ) والإمبراطورية الشبحية - جزء( 6 ) - فريدة رمزي شاكر

#فريدة_رمزي_شاكر متابعة لمسكوكات العصر الأموي الإمبراطورية الشبحية، وما تحكيه من أسرار غير متوفرة في التاريخ كما سرده العباسيين، ويوضح بصورة صريحة كم التزييف والتلفيق في التاريخ العربي المشوه .
عملة برونزية أموية بيزنطية مقلَّدة لعبد الملك بن مروان ، 65-86 هـ / 685-705 م.
وتشير العملة لقبيلة " تانوخ "، 74-80 هـ = 693 / 4-699 / 700.
يقف الخليفة في وجه العملة ملتحياً ويضع يده اليمنى على حلق سيفه ويتدلى من كوعه ا ......
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