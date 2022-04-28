2022/04/28 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

مع انتشار الأوبئة والامراض والقتل، يبدو ان الحمى النزفية هي الأخرى دخلت على الخط لتهدد حياة العراقيين بالموت وسط اهمال وفساد وضعف المنظومة الصحية وعدم قدرتها على بسط إجراءات الوقاية.

وسجل العراق عدد من الإصابات والوفيات بالحمى النزفية وباتت دائرة الإصابات تتسع وتنتقل من محافظة الى أخرى على الرغم من اعلان الصحة اتخاذها إجراءات وقائية لإيقافه والحد منه الا ان ضعف إجراءاتها سمح بانتشارها بشكل أوسع.

تفاصيل اكثر في التقرير اعلاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمى النزفية تهدد العراق وسط ضعف في المنظومة الصحية للوقاية منه (تقرير)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمى النزفية تهدد العراق وسط ضعف في المنظومة الصحية للوقاية منه (تقرير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).