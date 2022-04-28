نهاية رحلة علي فائز مع القادسية الكويتي

2022/04/28 | 23:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إنتهت رحلة لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم علي فائز مع نادي القادسية الكويتي.وانتقل فائز إلى القادسية في أيلول 2021 قادماً من نادي الشرطة.وقال مصدر مقرب من فائز لـ”ايرث نيوز” إن “رحلة علي فائز مع نادي القادسية الكويتي، انتهت مع نهاية الموسم الحالي والفريق الكويتي لن يجدد التعاقد معه بسبب رغبتها بإجراء […]

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