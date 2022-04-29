بالصور.. أردوغان يلتقي الملك سلمان بعد وصوله إلى جدة

2022/04/28 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب، أردوغان، الخميس، بعد أن وصل الثاني إلى المملكة للمرة الأولى منذ عام 2017

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